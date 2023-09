Telepass è da decenni sempre stato il servizio principale per il pagamento dei pedaggi autostradali.

Grazie all’installazione di un dispositivo sul parabrezza della macchina, esso ha da sempre consentito di svincolarsi in maniera rapida e super comoda dagli ingorghi autostradali formatisi nei pressi delle stazioni di telepedaggio.

Tuttavia, attualmente sembra che la situazione stia cambiando.

Telepass si trova a dover dividere il proprio monopolio con una nuova applicazione, stiamo parlando di MooneyGo, che darà sicuramente del filo da torcere.

Telepass vs MooneyGo, una guerra ad armi pari

MooneyGo si insinua dunque come concorrente Telepass, da tenere d’occhio.

L’app, a differenza di quanto si possa pensare, esiste già da un po’ ed è disponibile in più di 5000 comuni italiani.

Essa nasce in seguito alla collaborazione stipulata tra SaiSal Pay e Banca5. Ma è piuttosto recente il suo utilizzo come servizio di telepedaggio.

MooneyGo può essere anche utilizzata per il pagamento del traghetto dello Stretto di Messina, oltre al pagamento per i parcheggi presso le strisce blu e gli abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblici, come treni e autobus.

Attivabile in uno qualsiasi dei 20.000 punti vendita convenzionati (bar, tabacchi, edicole, ecc…) e distribuiti sull’intero territorio nazionale.

L’accesso al servizio avviene davvero in cinque minuti, è associabile a due targhe differenti, la spedizione del dispositivo avviene gratuitamente presso il vostro domicilio e prevede due modalità di pagamento:

Pay per use, il servizio che consente di pagare solo il mese in cui il dispositivo viene effettivamente usato. Prevede quindi un pagamento di 2.50 euro al mese con 10 euro di attivazione, esclusivamente per la prima volta.

L'abbonamento, prevede il pagamento di una rata fissa di 1.50 euro al mese con 5 euro di attivazione, da pagare solo una volta.

Inizia un periodo di grande concorrenza per Telepass che, attualmente, farebbe proprio bene a rivedere i suoi servizi e le promozioni offerte.