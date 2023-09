Polestar 3 si sta avvicinando, il test in condizioni climatiche avverse è quasi completato del tutto, in seguito alle ultime due settimane di prova negli Emirati Arabi Uniti. La produzione della nuova vettura è prevista a partire dal primo trimestre 2024, con in futuro ben tre modelli su strada, a cui appartengono anche i due nuovi SUV in arrivo a breve: Polestar 3 e Polestar 4.

I prototipi della nuova vettura sono stati recentemente portati nella suddetta location, più precisamente nel mese di Agosto, dopo l’eccellente debutto dinamico avvenuto ai Goodwood Festival of Speed 2023, con l’obiettivo di testare e migliorare il sistema climatico in condizioni estremamente proibite. Le temperature locali hanno toccato anche i 50 gradi, con vari test effettuati sia in ambienti urbani, nelle città di Dubai e Abu Dhabi, come direttamente nel deserto.

Polestar 3, dove vederla in anteprima

Il CEO di Polestar, Thomas Ingenlath, si dichiara più che soddisfatto dal “programma di sviluppo e collaudo della vettura, le previsioni sono rispettate e la produzione dovrebbe partire dal primo trimestre del 2024. Siamo consapevoli che Polestar è solamente all’inizio del proprio percorso, e per questo motivo i clienti (o potenziali) possono da oggi visitare gli open space per toccare con mano una vettura in continuo divenire, provando anche gli interni innovativi ed esclusivi”.

I Polestar Spaces, questo è il nome degli open space di cui parlava il CEO, sono oggi disponibili in 27 paesi selezionati, tra cui l’Italia. Gli interessati possono recarsi allo spazio di esposizione di Milano, sito in piazza della Scala il 2 ottobre, oppure nella due giorni, 12 e 13 ottobre, all’Autodromo di Monza.