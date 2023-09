Tineco ha oggi lanciato la Floor One S6, una lavapavimenti con funzioni smart, pronta ad innalzare ad un nuovo livello le faccende domestiche, risultando perfetta per gli utenti che hanno in casa bambini o animali, che molto spesso sporcano per terra con cibi, liquidi o macchie ostinate.

Sfruttando la tecnologia MHCBS, il prodotto riesce a garantire il perfetto equilibrio tra acqua fresca e acqua sporca, con una velocità di rotazione del rullo che raggiunge anche 450 giri al minuto, che riesce così a raggiungere in profondità tutte le macchie sporche sul pavimento, grazie anche alla presenza di un comodissimo raschietto.

Superiormente è stato integrato uno schermo LCD completamente a colori, le cui dimensioni raggiungono i 3,6 pollici, inserito per aiutare gli utenti nelle operazioni quotidiane, grazie alla visualizzazione di tutti i messaggi di stato, l’utilizzo in tempo reale ed eventuali messaggi di errori.

Tineco Floor One S6 – le altre specifiche ed il prezzo

L’autonomia non sembra essere assolutamente un problema con Floor One S6 di Tineco, infatti è possibile pulire anche 230 metri quadrati di superficie senza doversi interrompere, godendo così di una durata complessiva di 35 minuti, senza appesantire troppo il braccio dato il peso di 4,5 chilogrammi, ed un nuovo design che aiuta a pulire i bordi ed i battiscopa. E’ presente una comoda modalità Ultra, mediante la quale l’acqua viene elettrolizzata, così da riuscire a pulire alla perfezione il pavimento, senza dover utilizzare detersivi che potrebbero rovinarlo.

Il prodotto può essere acquistato da oggi su Amazon ad un prezzo di listino di 599 euro, tutti i dettagli sono disponibili anche sul sito ufficiale.