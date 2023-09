Il quadro generale del prossimo Samsung Galaxy S23 FE continua a farsi sempre più completo. In queste ultime settimane abbiamo infatti assistito all’arrivo si numerose rumors e indiscrezioni. Ora, però, è emersa in rete un’informazione ancora più interessante riguardante il prezzo di vendita ufficiale di questo device.

Samsung Galaxy S23, è trapelato in rete il presunto prezzo di vendita

Nel corso delle ultime ore è emerso in rete quello che potrebbe essere il prezzo di vendita ufficiale del prossimo smartphone di punta del colosso sudcoreano Samsung. Come già accennato, ci riferiamo al prossimo Samsung Galaxy S23 FE. In particolare, stando a quanto è emerso, il nuovo device dovrebbe essere disponibile all’acquisto per il mercato statunitense ad un prezzo di 599$.

Se sarà così, potremmo quindi aspettarci per il mercato europeo di circa 699 euro. Per il momento non c’è ovviamente alcuna certezza. Tuttavia, vi ricordiamo che il suo debutto ufficiale è pressoché imminente, dato che si parla del mese di ottobre 2023. Staremo quindi a vedere se sarà effettivamente questo il prezzo di vendita del nuovo Samsung Galaxy S23 FE. Nel frattempo, vi riassumiamo le presunte specifiche.