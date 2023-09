Tanti di noi non vorrebbero essere costretti a pagare il bollo auto, una tassa odiatissima che tutti i possessori di un mezzo su strada sono effettivamente costretti a versare annualmente alla propria Regione. E se vi dicessimo che esiste un modo per non pagarlo legalmente?.

Periodicamente gli Stati mettono in atto delle riforme con lo scopo di indirizzare il mercato verso specifici punti finali, tra questi troviamo la scelta di ridurre al massimo le emissioni di CO2 nell’atmosfera, e di conseguenza la volontà di abbandonare definitivamente le auto termiche (i classici motori a combustione diesel o benzina).

Bollo auto, la notizia è davvero incredibile

Negli ultimi anni le scelte dell’Europa hanno portato i rispettivi Stati a voler favorire l’acquisto delle auto elettriche, per questo motivo ad oggi sono disponibili innumerevoli incentivi atti a spingere il pubblico verso simili soluzioni, come ad esempio la riduzione del prezzo finale di vendita, o la rivalutazione dell’usato da rottamare.

Tra le varie scelte del Governo troviamo anche la possibilità di non pagare il bollo auto, un plus non da poco, la cui durata temporale varia in relazione alla Regione di appartenenza, ma che permette così di non dover effettivamente pagare la tassa. In media parliamo di un tempo di esenzione tra 3 e 5 anni, che però viene esteso a tutta la vita della vettura nelle sole Lombardia e Piemonte. Consigliamo ad ogni modo di controllare sul sito della propria zona per maggiori informazioni.