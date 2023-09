A settembre ci sono tante novità in arrivo per tutti i clienti di TIM. Il gestore italiano per la stagione autunnale non vuole essere certamente da meno a Iliad, Vodafone e WindTre, rilanciando alcune promozioni low cost molto vantaggiose, oltre che per gli stessi costi, anche per le soglie di consumo.

TIM, le promozioni Wonder per convincere tutti i clienti

All’interno del catalogo di TIM, tra le opzioni più interessanti si possono annotare le offerte Wonder. Le promozioni Wonder rappresentano un vero e proprio incentivo per gli utenti del provider italiano con costi da ribasso che si uniscono a soglie di consumo molto alte.

Una prima variante della TIM Wonder prevede un ticket con 100 Giga per la navigazione di rete, anche con la tecnologia del 5G, con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ed SMS da inviare a chiunque. Il prezzo per il rinnovo di quest’offerta è pari a soli 9,99 euro.

Nella sua seconda versione, invece, la tariffa TIM Wonder avrà un costo di soli 7,99 euro con la garanzia di chiamate no limits verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga per la connessione internet, sempre con la garanzia del 5G incluso nel prezzo.

In aggiunta al costo per il rinnovo mensile, gli abbonati di TIM dovranno aggiungere esclusivamente una quota una tantum di 10 euro per l’attivazione della SIM. Al tempo stesso per attivare tali ricaricabili sarà necessaria la portabilità della rete da Vodafone, Iliad e WindTre. L’attesa per l’avvenuta portabilità sarà sempre pari a 3 giorni lavorativi.