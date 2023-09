La stagione autunnale parte all’insegna della convenienza in casa Iliad. Il provider francese vuole confermare la sua strategia indirizzata sulle promozioni low cost per queste settimane di settembre, grazie a promozioni valide sia per costi che per soglie di consumo. Dopo la tariffa Flash 180 dell’estate, in quest’ultima parte di settembre torna a listino la Giga 150.

Iliad, questi tre servizi ora sono garantiti a costo zero

La tariffa Giga 150 prevede un pacchetto molto vantaggioso, il cui costo sarà pari a 9,99 euro. Gli abbonati riceveranno 150 Giga per la connessione di rete, chiamate senza limiti verso tutti ed SMS da inviare a chiunque. A tutto ciò si aggiungono inoltre anche tre servizi a costo zero.

Il provider francese mantiene la rotta rispetto al passato, assicurando ai clienti che scelgono la Giga 150 le chiamate senza limiti verso l’estero. I clienti potranno quindi comunicare con amici e parenti al di fuori dei confini nazionali – sino ad un massimo di sessanta Stati per i diversi continenti – senza alcuna spesa extra rispetto ai costi tradizionali della ricaricabile.

Sempre nel novero dei servizi a costo zero garantiti da Iliad ai suoi abbonati, risulta la connessione in 5G. Per mezzo della Giga 150, gli abbonati potranno connettersi con le reti più veloci sul mercato senza aggiungere alcun costo a prezzo base della promozione.

Un ulteriore servizio di Iliad sarà a breve disponibile nel medio periodo per tutti i clienti che optano per la Giga 150: stiamo parlando di un’app a costo zero. L’app sarà disponibile per gli utenti con uno smartphone Android o un iPhone.