TIM ha in serbo per gli utenti una sorpresa davvero incredibile, infatti è possibile richiedere l’attivazione di una delle migliori promozioni in circolazione, con alle spalle giga gratis da utilizzare liberamente sul territorio nazionale, spendendo veramente molto meno del previsto.

Il risparmio con TIM è davvero elevatissimo, poiché oggi gli utenti che possono accedere alla suddetta promo sono proprio coloro che abbandonano l’operatore di riferimento, a patto che comunque sia Iliad o un qualsiasi MVNO presente sul territorio nostrano. I costi iniziali da sostenere sono complessivamente buoni, poiché SIM ed attivazione sono gratuiti, con anche un regalo più che unico nel suo genere.

TIM, i giga sono gratis con quest’offerta

Una delle migliori offerte di TIM è sicuramente la Supreme Web Easy, soluzione che richiede il versamento di 7,99 euro al mese, un canone che sarà da pagare dal secondo rinnovo, ciò si tramuta nell’offrire al consumatore la possibilità di evitare il pagamento in fase iniziale, godendo così di una mensilità a titolo completamente gratuito.

Gli utenti che la richiederanno potranno altresì godere di incredibili contenuti, come 150 giga di internet alla velocità del 4G+, oppure anche di minuti e SMS da utilizzare senza problemi verso chiunque in Italia. I possessori di un abbonamento Fibra a casa, o meglio coloro che hanno attivato la promo TIM Unica Power, potranno avere in cambio a costo zero la navigazione in 5G ed anche i giga illimitati per sempre.