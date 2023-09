Ogni anno vengono svolte numerose ricerche e test sui nuovi smartphone effettivamente commercializzati, per restare sempre aggiornati in merito al quantitativo di radiazioni elettromagnetiche emesse. Dovete sapere, infatti, che ogni modello in commercio ne emette in quantità variabile, e data la loro natura cancerogena (probabile) per l’organismo, è giusto tenere tutto sotto controllo.

La stessa Unione Europea ha difatti imposto un limite massimo alle radiazioni emesse, misurate per mezzo del SAR, ovvero il tasso di assorbimento specifico, che va ad identificare il quantitativo di radiazioni assorbite dal corpo umano per unità di chilogrammo in 30 minuti di esposizione. Ad oggi, uno smartphone con un SAR superiore a 2.0 W/kg non viene commercializzato in Europa.

Premete qui ed iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete i codici sconto Amazon con tanti coupon gratis solo per voi in esclusiva.

Radiazioni elettromagnetiche, quali sono gli smartphone da evitare

La maggior parte dei modelli che occupano le prime posizioni della classifica sono leggermente datati, o di marchi sconosciuti, un forte segnale che le principali realtà stanno lavorando duramente per cercare di limitare al massimo l’esposizione. Il più “pericoloso” è senza dubbio AllView P7 Pro, con i suoi 1,82 W/Kg, seguito a ruota da Motorola Edge, fermo a 1,79 W/kg e AllView X4 Soul, con 1,65 W/kg.

Scorrendo verso il basso la lista incrociamo ZTE Axon 11 5G con 1,59 W/kg, Asus Zenfone 6 con 1,57 W/kg, OnePlus 6T con 1,55 W/kg, Sony Xperia AX2 Plus che si ferma a 1,41 W/kg, oppure un Google Pixel 3XL che raggiunge 1,39 W/kg. A prescindere dal prodotto, consigliamo sempre di prestare la massima attenzione all’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche.