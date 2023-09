Netflix, con questi hacks puoi guardare serie tv anche con gli amici più distanti

Guardare serie TV insieme ai propri amici è un’esperienza condivisa che molti apprezzano. Tuttavia, la distanza può rappresentare un ostacolo. Fortunatamente, esistono soluzioni che permettono di superare questo problema. Se sei un appassionato di serie TV e hai amici con cui ti piace discutere delle ultime puntate, probabilmente avrai sentito parlare delle funzionalità offerte da alcune piattaforme di streaming come Netflix per guardare contenuti insieme, nonostante la distanza fisica.

Netflix: la distanza si annulla con questa funzione

Amazon Prime Video, ad esempio, offre una funzione chiamata “Video Party”. Questa funzione permette di creare una stanza virtuale in cui gli spettatori possono guardare una serie TV insieme. L’utente che organizza la visione condivisa crea la stanza e può invitare fino a 100 partecipanti, purché si trovino nello stesso Paese dell’organizzatore. Durante la visione, è disponibile una chat per commentare e discutere insieme. Per utilizzare questa funzione, è necessario che tutti gli utenti abbiano un abbonamento attivo a Prime Video. Una volta scelto il titolo da guardare, basta cliccare sul tasto “Video Party” e seguire le istruzioni per invitare gli amici.

Netflix, un’altra popolare piattaforma di streaming, offre una soluzione simile attraverso un’estensione gratuita di Chrome chiamata “Teleparty”. Dopo aver installato l’estensione, gli utenti possono creare una stanza virtuale per guardare una serie TV insieme. Come per Prime Video, anche in questo caso è disponibile una chat per commentare in tempo reale. Per utilizzare Teleparty, sia l’organizzatore che i partecipanti devono avere un abbonamento a Netflix e l’estensione installata sul loro browser.

In entrambi i casi, la visione condivisa rappresenta un’ottima soluzione per coloro che desiderano guardare serie TV insieme ai propri amici, ma sono separati dalla distanza. Queste funzionalità offrono un’esperienza di visione condivisa che avvicina virtualmente le persone, permettendo loro di condividere emozioni e commenti in tempo reale, proprio come se fossero nella stessa stanza.