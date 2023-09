La Microsoft, come altre società tecnologiche, ha preso la decisione di apportare un cambiamento importante al suo sistema operativo. Presto dovremmo dare l’addio ufficiale alle password: esse verranno sostituite su Windows 11 da un supporto Passkey.

L’azienda sta lavorando su diverse nuove funzionalità e questa forse è una delle più importanti. La modifica è stata apportata per garantire una maggiore sicurezza agli utenti. Inoltre, l’azienda in un post ha spiegato che con l’aggiornamento prossimo, si potrà creare una passkey direttamente con Windows Hello. Si potrà scegliere di accedere a tutti i servizi supportati usando il proprio viso (tramite fotocamera), l’impronta digitale o in alternativa un PIN.

Perché Microsoft ha apportato tale modifica a Windows

La Microsoft includerà in Windows 11 un sistema gestionale delle passkey sia sui computer che sui device mobili, dove verranno memorizzate in modo sicuro. Recuperare la propria password sarà molto più semplice. Chi, quindi, dimentica la propria continuamente potrà essere più tranquillo.

Anche le aziende avranno la possibilità di eliminare le password dei propri dipendenti, nel caso utilizzino dei pc con sistema operativo Windows 11 oppure Windows Hello for business. Per il team Microsoft questo nuovo metodo rappresenta un futuro fondato sul multipiattaforma e sul multiecosistema, affinché l’accesso a siti e applicazioni sia più immediato. La cosa più importante però è che le passkey sono molto più protette delle solite password o dell’autenticazione a due fattori, poiché si basano su due chiavi crittografiche. Così come la Microsoft, anche la Apple e Google hanno preso la medesima strada.