Fastweb costa POCHISSIMO e offre 150GB con un regalo

Fastweb ha deciso di incrementare il numero di offerte durante l’anno, proponendone diverse alla sua cornice di pubblico futura. I prezzi restano sempre bassissimi, non superano mai gli 8,95 €. Questa promo che però un tempo era disponibile, ora non lo è più in favore di un’altra soluzione: si chiama Fastweb Mobile e costa ancora meno, offrendo però contenuti meno generosi. L’offerta è ancora disponibile sul sito ufficiale con tutti i suoi vantaggi.

Fastweb Mobile, la promo con tutto incluso che costa solo 7,95 € al mese

Dando un’occhiata ai vari siti web dei tanti gestori, è difficile trovare qualcosa che sia più vantaggioso di quanto offerto da Fastweb attualmente. Il provider ha ben pensato di lanciare una nuova offerta proprio in mancanza della sua vecchia soluzione da 8,95 €. Si parla della nuova Mobile, promo che riesce a concedere ogni mese al suo interno contenuti invidiabili da qualsiasi altro provider mobile.

La promo infatti offre tutti i minuti che si desiderano, siccome sono senza limiti. Inoltre ci sono anche 150 giga per la connessione ad Internet in ogni momento sfruttando la massima velocità. Ricordiamo infatti che Fastweb è l’unico gestore virtuale ad avere la facoltà di poter utilizzare il 5G, peraltro ad una grande velocità. Secondo gli ultimi test relativi all’anno 2022 e relativi ai primi sei mesi del 2023, il provider sarebbe infatti quello più veloce sulla rete mobile in Italia. Il prezzo mensile dell’offerta corrisponde a 7,95 € al mese.

Per quanto riguarda poi alcuni dettagli, bisogna chiarire che tutti coloro che hanno un dispositivo compatibile potranno utilizzare il 5G, contrariamente non sarà possibile. Per quanto concerne invece le tariffe, si tratta di opzioni chiare e senza costi nascosti. Gli utenti potranno avere anche la possibilità di provare senza impegno.