Iliad è un operatore telefonico sempre pronto a far sognare i singoli consumatori che vogliono cercare di spendere poco, ed avere in cambio un risparmio che vada ben oltre le più rosee aspettative. La promozione è valida ed alla portata di tutti, dato il suo eccellente rapporto qualità/prezzo.

Spendere poco con Iliad è possibile, anche grazie alla Giga 150 attualmente disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, che promette l’accesso a ben 150 giga di traffico dati al mese, con velocità del 5G, passando diametralmente per illimitati minuti e SMS, che gli utenti si sentono liberi di utilizzare praticamente verso chiunque in Italia. Il suo costo fisso è davvero ridotto, infatti sarà necessario versare un contributo che oggi si aggira attorno ai 9,99 euro al mese per sempre, da pagare solo ed esclusivamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile.

Iliad è fuori di testa, ecco le offerte migliori dell’anno

Un’occasione più unica che rara a cui possono indubbiamente accedere tutti gli utenti sul territorio nazionale, infatti non è richiesta la portabilità da uno specifico operatore telefonico, in questo modo l’accesso è possibile a prescindere dalla provenienza, o eventualmente anche su nuova numerazione. L’utente che sceglierà di richiederla, a prescindere da tutto, dovrà pagare solamente 9,99 euro per l’attivazione, a cui però è importante aggiungere anche un contributo di altrettanti 9,99 euro, per coprire la prima mensilità.

La promozione è disponibile sia online che in negozio, il prezzo indicato sarà valido per sempre, non si assisterà ad alcuna rimodulazione contrattuale.