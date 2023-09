Offerta fantastica vi attende in questo periodo da Vodafone, per pochissimo tempo gli utenti possono richiedere l’attivazione di una Vodafone Special, riuscendo così a raggiungere un livello di risparmio più unico che raro, condito con prezzi sempre più economici.

I fortunati che potranno richiederla, infatti, potranno spendere solamente 7,50 euro al mese, un prezzo davvero ridottissimo ed economico, per avere in cambio un bundle davvero unico: sono disponibili infatti minuti illimitati da utilizzare verso tutti, 150 giga al mese, da spendere con navigazione in 4G+, per finire poi con SMS illimitati. Il canone, come nella maggior parte delle occasioni, deve essere versato con il credito residuo della SIM ricaricabile.

Vodafone, offerte ed occasioni del momento

La promozione ha un limite importante, non può assolutamente essere richiesta da tutti, infatti vi possono accedere solo ed esclusivamente coloro che sono in possesso di determinati requisiti: provenienza da Iliad o da un MVNO, con annessa portabilità obbligatoria del numero telefonico originario. Rispettando le suddette richieste, la promo potrà essere attivata tramite il sito ufficiale, con consegna gratuita a domicilio; da notare che per i primi mesi non si assisterà ad alcuna rimodulazione contrattuale, cosa che avverrà invece in un secondo momento (ipoteticamente parlando).

La navigazione disponibile è al massimo in 4G+, anche se ultimamente Vodafone ha voluto regalare la massima velocità del 5G a tanti fortunati consumatori (vi auguriamo vivamente di essere tra i prescelti).