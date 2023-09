Si accende la battaglia tra gli operatori per la stagione autunnale. Per quest’ultima parte del mese di settembre, TIM, Vodafone, Iliad e WindTre hanno deciso di darsi battaglia sul fronte della telefonia mobile, con la presenza di ricaricabili low cost estremamente vantaggiose per il pubblico.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le quattro migliori tariffe a settembre

La lista delle migliori ricaricabili di fine settembre è aperta da TIM con la presenza della sua TIM Wonder. Gli abbonati che scelgono questa tariffa si troveranno a pagare 9,99 euro ogni mese ed avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti ed anche ben 100 Giga per navigare in internet, anche con l’ausilio del 5G.

La promozione di TIM fa da contraltare alla migliore ricaricabile di Vodafone, che anche a settembre, si conferma la Special 100 Giga. L’offerta storica del provider ha un costo mensile pari a 9,99 euro e prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e ben 100 Giga per navigare in rete, con 5G incluso.

A fine settembre, Iliad risponde a TIM e Vodafone riportando in auge la sua classica tariffa Giga 150. Questa ricaricabile ha un costo mensile confermato pari a 9,99 euro ed ha consumi illimitati per i minuti delle chiamate, gli SMS con l’aggiunta di 150 Giga anche in 5G per internet.

Ultima, ma non in ordine di importanza, è la tariffa pensata da WindTre ossia la WindTre Star+. La promozione ha un costo più basso della concorrenza , pari a soli 7,99 euro al mese, ed assicura a tutti gli abbonati telefonate ed SMS senza limiti con 70 Giga internet anche in 5G.