I nuovi prezzi scontati di MediaWorld sono tra i più bassi disponibili del mercato, infatti in questi giorni gli utenti possono davvero pensare di approfittare di un risparmio più unico che raro, a prescindere dalla categoria merceologica selezionata, o interessata.

La spesa da MediaWorld è fortemente ridotta rispetto al listino originario, ciò sta a significare che ogni prodotto è più economico, ed allo stesso tempo gli ordini possono tranquillamente essere completati anche tramite il sito ufficiale, sul quale si troverà anche la possibilità di richiedere la spedizione gratuita a domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa.

MediaWorld folle, oggi i prezzi sono scontati del 90%

Buone opportunità di risparmio vi attendono direttamente da MediaWorld in questi giorni, infatti gli utenti possono partire dalla fascia altissima della telefonia mobile, riuscendo così ad acquistare prodotti del calibro di Galaxy Z Flip5, disponibile a 1249 euro, per poi scendere anche verso modelli leggermente più economici, come Galaxy S23, che costa oggi 799 euro, Galaxy S22, disponibile a 599 euro, ma anche iPhone 14 proposto a 829 euro o Honor Magic5 Pro, in vendita a 949 euro.

Non mancano chiaramente all’appello tantissimi prodotti appartenenti alla fascia media, come Honor 90, che costa solamente 499 euro, passando per dispositivi capaci di catturare l’attenzione del consumatore, quale può essere Galaxy A54, che costa 449 euro, oppure Redmi Note 12 Pro, disponibile a 399 euro ed altri ancora elencati nel dettaglio direttamente online sul sito ufficiale di MediaWorld, rappresentante la soluzione principale per spendere poco o niente.