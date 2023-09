Sono stati sorprendenti tutti i contenuti che sono stati rilasciati ultimamente all’interno del mondo Android. No, non stiamo parlando degli aggiornamenti del software, ma di tutte le novità che hanno interessato il Play Store dal punto di vista dei contenuti.

Anche oggi infatti gli utenti potranno scoprire gratuitamente dei titoli a pagamento, suddivisi in maniera quasi equa tra applicazioni e giochi. Nel prossimo paragrafo troverete una lista molto dettagliata che consentirà a tutti di procedere con il download automatico. Tutti i contenuti sono stati analizzati in modo che non rappresentino un pericolo.

Android, queste in basso sono le app insieme ai giochi del Play Store che oggi sono gratis

Come si può notare nella lista in basso, i titoli del mondo Android a pagamento che diventano gratis sono talmente tanti che magari qualcuno potrebbe perdersi al loro interno. Proprio per riuscire a concedere a tutti la possibilità di suddividere ogni applicazione e gioco, abbiamo creato un elenco numerato che comprende anche i link. Questo significa che cliccando sui nomi potrete ritrovarvi improvvisamente all’interno del Play Store di Google, dove si potrà cominciare il download.