Una nuova funzione potrebbe presto arrivare in WhatsApp, un qualcosa destinato a rivoluzionare completamente la vita dei consumatori, mettendo sul piatto un cambiamento epocale dell’esperienza che l’utente può vivere quotidianamente con l’app di messaggistica istantanea.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito con piacere ad importanti migliorie da parte di Meta, sono state introdotte svariate funzioni molto interessanti, gli utenti oggi possono creare canali o anche semplicemente inviare video messaggi, un qualcosa di inaspettato fino a poche settimane fa. Ma cosa ci riserverà il futuro?

WhatsApp, questa è la funzione che non vi aspettavate

L’idea di Meta è quella di rendere WhatsApp il nuovo centro nevralgico della vita del consumatore, ecco quindi che ultimamente è apparsa in rete una versione beta all’interno della quale gli utenti potranno effettuare pagamenti o scambiarsi denaro a vicenda, tutto questo grazie alla collaborazione con Razorpay e PayU.

La prova sta avvenendo direttamente in India, grazie anche ad un bacino di utenti davvero ampissimo; gli utenti, sempre da WhatsApp, potranno scambiarsi denaro utilizzando carte di credito, bancomat o net banking, ma anche acquistare t-shirt, effettuare la spesa, prenotare voli o acquistare biglietti, tutto senza muoversi dall’applicazione mobile.

Una vera e propria rivoluzione alla quale noi vogliamo assistere per scoprire come gli sviluppatori decideranno di implementarla anche nel nostro paese. Vi terremo sicuramente aggiornati in merito, così da conoscerla il prima possibile da vicino.