Iliad ritrova il suo listino classico per la telefonia fissa in questo inizio d’autunno con il lancio della sua classica promozione Giga 150. Questa ricaricabile, che rappresenta un’occasione unica per il risparmio degli utenti, fa però il paio con la proposta che Iliad ha riservato a tutti i suoi clienti sul fronte della telefonia fissa.

Iliad, la migliore promozione per la Fibra ottica e la telefonia fissa

Anche in questo mese di settembre, l’offerta del provider francese per la Fibra ottica si conferma una delle migliori sul mercato, sia per le soglie di consumo garantite ai clienti che per i costi da ribasso.

La proposta principale di Iliad per la telefona fissa è ancora la Iliad Box. Questa promozione prevede navigazione internet senza alcun limite in termini di dati e con velocità che arrivano sino a 4 Gbps con la tecnologia FTTH garantita in gran parte del territorio italiano. Al tempo stesso gli utenti avranno anche chiamate senza limiti sia verso numeri fissi che verso numeri mobili nazionali.

Il prezzo per il rinnovo mensile di questa promozione sarà pari a soli 24,99 euro con la necessaria aggiunta una tantum di una quota pari a 29,99 euro per l’attivazione della rete. Una sorpresa è però riservata a tutti i clienti di Iliad che contestualmente alla promozione per la telefonia fissa hanno attivato o attiveranno anche una tariffa per la telefonia mobile. In tale circostanza, il costo della tariffa Fibra scende sino a 19,99 euro al mese con prezzo bloccato e senza alcun pericolo di rimodulazioni future.