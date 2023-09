La stagione autunnale inizia all’insegna della convenienza in casa TIM. Il provider italiano non vuole deludere i suoi abbonati ed anche in questa seconda metà del mese di settembre ha messo a disposizione di tutti i clienti una serie di ricaricabili low cost molto vantaggiose. Obiettivo prioritario per TIM è quello di far gara pari con Iliad e con gli altri operatori della telefonia mobile in Italia.

TIM, le grandi tariffe per il mese di settembre Tra le sue promozioni, una delle migliori ricaricabili di TIM a settembre si conferma la Gold Pro. Questa tariffa ha un costo mensile pari a 7,99 euro con gli utenti che ogni trenta giorni riceveranno telefonate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e ben 70 Giga per la connessione di rete, da utilizzare anche attraverso il 5G. Oltre alla Gold Pro, gli abbonati che scelgono di attivare una scheda con TIM potranno optare per la Steel Pro. In tale circostanza il costo sarà anche inferiore – solo 6,99 euro ogni trenta giorni – con consumi che prevedono minuti e messaggi illimitati verso tutti più 60 Giga per la libera connessione ad internet, con l’opzione 5G.