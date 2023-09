Grazie allo sviluppo tecnologico si stanno venendo a creare nuove opportunità imperdibili, sia per le aziende e per la loro crescita economica, che per le scuole e gli studenti. Attraverso l’utilizzo di un’intelligenza artificiale generativa, secondo uno studio condotto da Microsoft Italia e da The European House – Ambrosetti, ti avrebbe un aumento di 312 miliardi di euro di valore aggiunto annuo, paragonabile al 18% del PIL italiano.

I vantaggi dell’impiego di tale tecnologia sono innumerevoli e toccano differenti settori, partendo dalla fase di ricerca e sviluppo fino alla produzione. Molte imprese italiane già hanno cominciato a trarre i benefici del loro utilizzo. Il 70% di coloro che stanno impiegando le IA hanno affermato di averne tratto enormi vantaggi. Tuttavia, ci sono ancora dei problemi che rallentano e loro diffusione legati per lo più alla mancanza di competenze e alla preoccupazione per la privacy e la sicurezza.

Cos’è il progetto AI L.A.B. Microsoft

Con il progetto AI L.A.B., ideato da Microsoft, professionisti e studenti avranno la possibilità di accedere a percorsi di studio personalizzati. Inoltre, l’iniziativa propone un servizio di consulenza per coloro che hanno ancora dubbi verso questa tecnologia ma sono interessati ad utilizzarle nelle proprie aziende.

Qualsiasi settore può accedere alle risorse del progetto, cosicché possano acquistare le conoscenze adeguate per lo sviluppo e l’adozione responsabile delle intelligenze artificiali, imparando a massimizzare il loro valore e il loro impiego per ottenere risultati di business elevati.

Nell’iniziativa vi sono vari programmi di formazione, grazie alla collaborazione con ELIS, H-FARM e Talent Garden, per insegnare a chiunque sia interessato le competenze tecniche necessarie per governare tali tecnologie. Questo è solo un altro passo indicante l’uso delle IA sempre più diffuso e di come queste possano portare ad uno sviluppo e una diffusione tecnologica.