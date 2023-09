L’offerta che tutti gli utenti devono oggi attivare permette agli utenti di avere libero accesso a ben 120 giga di traffico dati al mese, ed in cambio riuscire a spendere il minimo indispensabile con Very Mobile, anche solamente 5,99 euro.

Una promozione davvero unica nel suo genere vi aspetta proprio questi giorni con Very Mobile, la Summer Flash sta per scadere domani, quindi avrete pochissimo tempo a disposizione per richiederla sul vostro numero. Il costo fisso, come anticipato, è di 5,99 euro, da versare mensilmente con l’addebito diretto sul credito residuo. Dall’altro lato troviamo un bundle più unico che raro, composto da 120 giga di internet alla velocità del 4G, passando per i soli illimitati minuti e SMS verso tutti.

Very Mobile, che offerta shock da 120 giga

Pochissimo tempo a disposizione per richiedere una delle migliori promozioni del momento, soluzione che aiuta gli utenti ad avere il massimo con il minimo sforzo, sebbene oggi porti con sé una limitazione importante: l’attivazione è possibile solo ed esclusivamente per coloro che decidono di abbandonare Iliad o un MVNO, e che sono disposti ad effettuare la portabilità del proprio numero di telefono.

La richiesta di attivazione può essere presentata in esclusiva tramite il sito ufficiale, ricordando che i costi iniziali sono azzerati: SIM, attivazione e spedizione a domicilio non presentano costi aggiuntivi di alcun tipo, solo per i suddetti utenti di cui vi abbiamo parlato nel paragrafo precedente.