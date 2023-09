Tim è uno dei gestori telefonici che potrebbe essere considerato, ormai da decenni, un vero e proprio leader nel suo settore.

Riuscendo ad imporsi sulla concorrenza, infatti, l’operatore è in grado di garantire a tutti i suoi clienti, vecchi e nuovi, una copertura di rete totale e disponibile su tutto il territorio nazionale, anche nelle situazioni climatiche più avverse e complicate.

Persino in quei momenti in cui la rete risulta essere piuttosto trafficata a causa di un evento importante.

Insomma, scegliere Tim è da sempre una garanzia di professionalità e qualità.

A tal proposito, per chiunque fosse interessato ad attivare sulla propria linea mobile, una delle promozioni più vantaggiose di questo periodo, sembra doveroso parlarvi di Tim 5G Power Famiglia.

Tim 5G Power Famiglia: tutte le informazioni e i servizi inclusi

Ma vediamo nel dettaglio cosa include la nuova promo Tim 5G Power Famiglia.

Questa al prezzo di soli 9.99 euro al mese, include:

Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili;

verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili; Messaggi di testo senza limiti;

di testo 5 GB di Internet in 5G, ma che possono arrivare ad essere illimitati con Tim Unica Power, il servizio extra del momento che è possibile attivare con l’aggiunta di soli 1.90 euro al prezzo totale della tariffa mensile;

di Internet in ma che possono arrivare ad essere con il servizio extra del momento che è possibile attivare con l’aggiunta di soli al prezzo totale della tariffa mensile; Totale copertura di rete e velocità di connessione del 5G , la più elevata del momento, ovviamente per tutti i dispositivi compatibili;

e velocità di connessione del , la più elevata del momento, ovviamente per tutti i dispositivi compatibili; Servizi extra inclusi: “Chiama Ora” , per ricontattare un numero che precedentemente risultava non disponibile e “Lo Sai di Tim” , per scoprire chi ti ha cercato quando il tuo telefono era occupato o irraggiungibile.

, per ricontattare un numero che precedentemente risultava non disponibile e , per scoprire chi ti ha cercato quando il tuo telefono era occupato o irraggiungibile. Velocità di download ed upload fino a 2 Gbps, 10 volte più veloce rispetto alle prestazioni attuali garantite da altri gestori telefonici;

rispetto alle prestazioni attuali garantite da altri gestori telefonici; Assistenza dedicata e sempre disponibile in qualsiasi momento;

e sempre disponibile in qualsiasi momento; App My Tim , in cui nella propria area personale è possibile scoprire il piano tariffario attivo sul proprio numero ed il credito residuo;

, in cui nella propria area personale è possibile scoprire il piano tariffario attivo sul proprio numero ed il credito residuo; Servizio di ricarica automatica su credito residuo o carta di credito a seconda delle preferenze.

In più, accedendo a Tim Unica Power che, come detto, è attivabile con l’aggiunta di soli 1.90 euro alla tariffa totale mensile, avrete anche la possibilità di usufruire, in un unico pacchetto, di tutto l’intrattenimento di TimVision e dell’intero catalogo di Netflix, di cui i primi 3 mesi completamente offerti da Tim.

Inoltre, per tutti i clienti TimVision con linea fissa, avrete anche la possibilità di usufruire di ben 6 mesi di Amazon gratuitamente.