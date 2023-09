Gli utenti che sono alla ricerca di una nuova offerta di rete mobile da attivare potranno scegliere tra tante proposte. Per fine settembre, ad esempio, l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo davvero tante offerte super convenienti e con tanto da offrire. Ci sono sia offerte a basso costo sia offerte con giga anche con connettività 5G. Vediamo alcune delle più interessanti.

Passa ora all’operatore WindTre con queste super offerta con anche il 5G

Per fine settembre sono ancora disponibili numerose offerte di rete mobile del noto operatore telefonico italiano WindTre. Come già detto in apertura, infatti, gli utenti potranno davvero sbizzarrirsi con queste proposte.

WindTre Unlimited 5G con metodo di pagamento Easy Pay

Questa offerta include ogni mese giga senza limiti alla massima velocità con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti, 200 minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere e 200 SMS verso tutti i numeri. Questa offerta è rivolta però a chi vuole tanto ed è disposto a spendere 29,99 euro al mese.

WindTre Super 5G con metodo di pagamento Easy Pay

Per chi vuole spendere di meno, c’è poi questa super offerta per tutti gli utenti under 30 e over 70. Nello specifico, gli utenti avranno a disposizione 100 GB di traffico dati con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 200 SMS verso tutti. In questo caso, il costo è di soli 9,99 euro al mese.

WindTre Start 5G con metodo di pagamento Easy Pay

Quest’ultima offerta ha un costo di 12,99 euro al mese ed è rivolta a tutti. Gli utenti potranno utilizzare sempre 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti i numeri.