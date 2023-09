Conad è impazzita con il suo ultimo volantino, racchiude al proprio interno le migliori offerte del momento, dando a tutti gli effetti la possibilità al singolo consumatore di accedere ad una serie di prezzi convenienti e pronti a garantire un risparmio superiore al normale.

Il volantino riparte da dove si era fermato nel corso delle precedenti settimane, gli utenti hanno tutto per spendere poco, anche se va ricordato che gli acquisti sono sempre da completare in esclusiva recandosi nei negozi fisici, proprio perchè al momento attuale la tecnologia non è raggiungibile mediante il sito ufficiale.

Scoprite in esclusiva le offerte Amazon con i codici sconto gratis, potrete avere tutti i prezzi più bassi solo oggi iscrivendovi qui.

Conad è pazzesca, la tecnologia è gratis per tutti

Da Conad esistono splendide occasioni per risparmiare sull’acquisto di piccoli elettrodomestici per la nostra abitazione, oppure anche accessori per il fai-da-te, come il caso del trapano avvitatore Total, che oggi ha un costo di soli 47 euro, oppure il sani-jet di Ariete a 69 euro, passando per il pulitore a vapore che costa solamente 39 euro.

Molto interessanti sono le promozioni, come vi dicevamo, sui piccoli elettrodomestici, abbiamo un aspirapolvere a traino da 59 euro, una scopa elettrica con filo a 49 euro, una scopa a vapore a 59 euro, un lavapavimenti a vapore a soli 72,9 euro, per finire con la classica scopa elettrica senza filo di Ariete, che costa 139 euro. Gli utenti più tecnologici potranno pensare di acquistare il robot aspirapolvere di iRobot, che costa 139 euro, risparmiando davvero molto sul prezzo di listino.