WhatsApp, TRE funzioni shock per gli utenti prese dall'esterno

Oltre ai tanti aggiornamenti che stupiscono gli utenti di WhatsApp, ci sono anche delle funzionalità esterne che potrebbero tornare utili in più momenti.

Alcune di queste sono scaricabili solo dal web ed in particolare consistono in tre applicazioni di terze parti.

WhatsApp: 3 funzioni da avere subito

La prima funzionalità che gli utenti possono recuperare dall’esterno per utilizzarla con WhatsApp è quella che permette di spiare i movimenti degli utenti. Secondo quanto riportato infatti esiste un applicazione molto comune ormai da tempo che prende il nome di Whats Tracker. Utilizzarla è davvero semplicissimo, visto che basta scaricarla mediante il browser e poi aprirla sul proprio smartphone Android. Una volta fatto questo, si potrà scegliere dalla rubrica quali numeri monitorare e dei quali si vorrà ricevere una notifica ogni volta che entreranno o usciranno da WhatsApp. In poche parole, quando il vostro partner entrerà in chat, lo saprete in maniera istantanea, così come quando uscirà. Potrete quindi delimitare degli intervalli di tempo in cui è stato disponibile.

Al secondo posto ecco un’altra funzione molto gettonata, la quale consente di recuperare i messaggi che vengono eliminati di proposito. Quando un utente invia un messaggio per errore, lo cancella subito da quella chat per non farlo leggere al destinatario. Con WAMR potrete recuperare tutto. Tutti i messaggi che verranno eliminati di proposito nella vostra conversazione, potranno essere recuperati se avevate installato l’applicazione prima che accadesse.

L’ultima applicazione di cui prendere nota si chiama Unseen. Questo è un applicativo in grado di farvi leggere tutto quello che vi arriva su WhatsApp esternamente. Ne deriva che nessuno aggiornerà l’ultimo accesso e soprattutto che non si risulterà mai online.