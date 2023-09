Fastweb Mobile ricorda al mercato di essere una valida alternativa per tutti gli utenti che la giorno d’oggi vogliono accedere a tanti contenuti mensilmente, riuscendo altresì a ridurre al massimo la spesa che devono necessariamente sostenere.

Una delle migliori promozioni del momento permette infatti di godere di 7,95 euro di spesa, per accedere ad un quantitativo davvero impressionante di giga e minuti, da utilizzare liberamente verso tutti. I suoi punti di forza sono sostanzialmente un paio: in primis può essere richiesta da un qualsiasi utente in Italia, senza vincoli particolari in merito alla provenienza, ed in parallelo, senza sovrapprezzi, permette di navigare liberamente in 5G.

Fastweb Mobile, l’offerta da 150 giga al mese a 7 euro

Ad un prezzo così basso si possono comunque trovare tantissimi contenuti, come minuti illimitati, utilizzabili da tutti gli utenti verso chiunque, oppure anche 150 giga di internet alla massima velocità disponibile. Come vi abbiamo preannunciato, la navigazione è possibile addirittura in 5G, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

A differenza di quanto accade altrove, in questo caso l’attivazione è possibile da parte di tutti gli utenti in Italia, anche senza portabilità del numero originario. Basterà collegarsi al sito ufficiale, inserire lo SPID, ed il gioco è fatto. Da notare, che non sono previsti vincoli contrattuali di durata, l’utente può quindi decidere di abbandonare Fastweb Mobile quando praticamente vuole, senza differenze nel prezzo finale o plus da pagare per la portabilità del numero.