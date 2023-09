Samsung si sta preparando ad una stagione molto importante che vedrà il lancio di tantissimi dispositivi. Entrando nello specifico, il produttore coreano presenterà al mondo il Galaxy Tab A9, il Galaxy Tab S9 FE e lo smartphone Galaxy S23 FE.

Tutti e tre i device sono apparsi nel database del Google Play Console, anticipandone l’imminente lancio. Grazie a questo passaggio, è possibile scoprire molti dettagli sulla scheda tecnica e sulle specifiche.

Il lancio dei nuovi tablet Samsung Galaxy Tab A9 e Galaxy Tab S9 FE è ormai imminente e vi sveliamo la scheda tecnica completa

Galaxy Tab S9 FE

Il Galaxy Tab S9 FE rappresenterà una versione economica dei tablet top di gamma presentati nel corso dell’anno. Il device arriverà solo nella variante WiFi e stando alle indiscrezioni emerse sarà spinto dal SoC proprietario Samsung Exynos 1380.

Questo chipset è basato su una architettura octa-core con quattro core ARM Cortex A78 e quattro core A55 per gestire i carichi di lavoro. Il sistema potrà contare sulla GPU Mali G68 e su 6 GB di RAM.

La diagonale del display non è nota ma il pannello avrà una risoluzione di 1440 x 2304 pixel e densità di pixel di 280 DPI. Il sistema operativo sarà basato su Android 13 con la One UI come interfaccia. La batteria da 9.800 mAh supporterà la ricarica rapida da 45W.

Galaxy Tab A9

Un ulteriore tablet che arriverà sul mercato sarà il Galaxy Tab A9. Il device sarà contraddistinto dal numero di modello SM-X115 e sarà spinto dal SoC MediaTek Helio G99. La GPU sarà la Mali G57 e saranno presenti 4 GB di memoria RAM.

Il display avrà una risoluzione di 800 x 1340 pixel e sarà presente una fotocamera posteriore singola. Supporterà la tecnologia 4G e il sistema operativo sarà Android 13 sempre con la One UI come intefaccia proprietaria di Samsung.