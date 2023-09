Rabona Mobile, ecco la verità sul conto dell'operatore più discusso degli ultimi tempi

Rabona Mobile, un noto operatore di telefonia mobile, ha recentemente affrontato una serie di problemi e disservizi che hanno portato molti a chiedersi se l’azienda stesse chiudendo. Queste preoccupazioni sono emerse a seguito di voci circolate sui social network e su vari siti web. Tuttavia, l’operatore ha preso la parola per smentire queste voci e spiegare l’origine dei problemi.

Rabona Mobile: qual è la verità?

A partire da aprile 2023, i clienti Rabona Mobile hanno iniziato a riscontrare problemi, come l’impossibilità di inviare SMS, problemi con la navigazione internet e, più recentemente, con le telefonate. Questi disservizi consecutivi hanno sollevato dubbi sulla stabilità dell’operatore. Rabona Mobile ha attribuito questi problemi al distacco programmato dalla rete deciso da Vodafone e operato da Plintron. In una lettera aperta pubblicata sul loro sito web, Rabona Mobile ha spiegato che il distacco dalla rete non era dovuto e che avevano fatto ricorso contro questa decisione. Il 29 giugno 2023, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso cautelare di Rabona Mobile contro Plintron.

Nonostante le sfide, Rabona Mobile non ha annunciato la chiusura del servizio. Tuttavia, l’utilizzo delle loro SIM è stato limitato o, in alcuni casi, reso impossibile. Anche se il sito web dell’operatore è ancora attivo e offre la possibilità di acquistare SIM e attivare nuove offerte, l’incertezza sul futuro dell’azienda persiste. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte del Tribunale di Milano, i disservizi sono gradualmente diminuiti. Tuttavia, data l’incertezza sul futuro dell’operatore, molti clienti stanno considerando di cambiare operatore. Ci sono diverse soluzioni a disposizione dei clienti Rabona Mobile: attendere la risoluzione dei problemi legali, affiancare alla SIM Rabona Mobile una SIM di un altro operatore o passare direttamente a un altro operatore chiedendo la portabilità del numero.

La situazione di Rabona Mobile ha evidenziato l’importanza della stabilità e dell’affidabilità in un operatore di telefonia mobile. Mentre alcuni clienti possono scegliere di rimanere fedeli all’operatore sperando in una risoluzione, altri potrebbero vedere questo come un’opportunità per esplorare nuove offerte e servizi offerti da altri operatori sul mercato. La scelta dipenderà dalle esigenze individuali e dalla propria tolleranza al rischio.