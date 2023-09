La famosa azienda sud-coreana potrebbe presentare il nuovo modello Samsung Galaxy S24 a gennaio del prossimo anno, un mese in anticipo rispetto alla tabella di marcia. In questi giorni stanno emergendo notizie riguardanti le specifiche della fotocamera del nuovo smartphone e in molti non hanno gradito tale informazione.

Pare infatti che questa cambi pochissimo rispetto al modello precedente e che quindi non sia stata implementata come ci si aspettava.

Le specifiche della fotocamera del nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra

La fotocamera principale del Samsung Galaxy S24 Ultra, la versione top della gamma, dovrebbe avere come obiettivo primario un ISOCELL HP2SX. Il sensore ISOCELL HP2 subirà quindi una piccola revisione mantenendo i 200 MP di risoluzione, ma migliorando la qualità di scatto in caso di bassa luminosità grazie ad una grandezza maggiore della lente pari a circa 1.13” e a una dimensione di 0,6 μm dei pixel.

L’ultra, secondo il leaker Ice Universe, avrà un teleobiettivo da 10 megapixel e uno zoom ottico di 3x. Un’altra lente sarà periscopica e da 50 megapixel con zoom 5x, pixel pari a 0,7 μm e grande 1/2.52″. Per quanto riguarda la quarta lente, quella ultra-grandangolare, non si hanno ancora notizie.

Il leaker ha confrontato le specifiche del nuovo modello Samsung Ultra con quelle di uno smartphone proveniente da un’altra azienda molto conosciuta di origine cinese: la Xiaomi. Pare che lo Xiaomi 13 Ultra avrà una fotocamera di livello superiore con un sensore periscopico da 50 megapixel e dalla grandezza di 2,52”. In questo caso, sembra quindi che l’azienda cinese batterà quella coreana, vedremo poi quali saranno i risultati delle vendite.