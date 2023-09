Android, app e giochi in PROMO: sul Play Store titoli a pagamento gratis

Succede ancora una volta: gli utenti che hanno il telefono Android possono scaricare gratis dal Play Store di Google tanti titoli oggi. Ovviamente il discorso riguarda giochi ed applicazioni che in genere sono a pagamento, tutto gratis solo per questa giornata.

Potete infatti notare nel paragrafo successivo tutti i migliori titoli, quelli che riguardano magari ciò che stavate aspettando da tempo. Questa iniziativa potrebbe terminare da un momento all’altro, per cui affrettatevi.

Nel Play Store di Google gli utenti Android possono trovare gratis tutti questi contenuti

Le istruzioni da seguire sono molto chiare se volete effettuare il download di questi contenuti. Una volta individuato quello che può fare al caso vostro, basta solo cliccare sul nome, dove infatti c’è il link diretto al Play Store di Google. Una volta fatto questo, si aprirà il famoso market e da lì potrete cominciare a scaricare quello che avete scelto.

Noi riserviamo ai nostri lettori un consiglio, con un trucco che magari gli altri non sanno. Sarebbe infatti meglio scaricare tutti i contenuti che trovate in lista, semplicemente perché, seppur non dovessero servirvi ora, potrebbero servirvi in futuro.

Potete scaricare tutto e dopo tenere solo quello che vi occorre: i contenuti che cancellate e che avete appena scaricato gratis, lo saranno per sempre, anche quando li scaricherete di nuovo. Dovete solo ricordare di utilizzare lo stesso account di Google.