Iliad, la GIGA 150 è regina incontrastata e regala GRATIS un servizio

Offerte come quella di Iliad sono certamente riconducibili alla volontà da parte del gestore di battere la concorrenza. Questo accade tutti i giorni con grande continuità, soprattutto quando ad agire sono i gestori virtuali. Iliad è probabilmente quello più adatto per batterli visto che le sue offerte sono ben equipaggiate e soprattutto perché riesce ad avere oggi un privilegio fondamentale.

Stiamo parlando della possibilità di concedere il 5G gratis ai suoi clienti. Se avete un dispositivo compatibile con questo standard di rete, non pagherete una cifra in più scegliendo il famoso provider, navigando dunque a tutta velocità. Chiaramente bisognerà trovarsi nelle zone coperte dal servizio ed avere un dispositivo che sia equipaggiato appunto con il 5G.

Oggi però si parla della nuova offerta, quella che da qualche giorno è diventata effettiva proprio sul sito ufficiale dell’azienda. Iliad saluta la vecchia Flash 180 ed accoglie, di nuovo, la Giga 150. Il prezzo resta lo stesso ma a cambiare sono i contenuti all’interno.

Iliad batte la concorrenza delle altre aziende telefoniche con la sua vecchia Giga 150

In molti si sono disperati per aver perso l’offerta di Iliad con 180 giga in 5G, ma il gestore ha subito posto rimedio.

Seppur non con gli stessi contenuti, è arrivata un’altra offerta, la vecchia Giga 150 con tutto incluso. Al suo interno per 9,99 € al mese per sempre, c’è davvero di tutto. Si parte dai minuti senza limiti per le telefonate verso i numeri di ogni gestore fisso o mobile. Seguono poi SMS senza limiti e 150 giga in 5G.