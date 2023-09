L’oramai trascorsa stagione estiva è stata caratterizzata certamente da una lunga serie di novità su WhatsApp. Gli aggiornamenti della piattaforma di casa Meta non sono certamente mancati ed hanno assecondato, nella maggior parte, le grandi richieste dal pubblico. Gli utenti della chat oggi hanno, ad esempio, la possibilità di modificare messaggi già inviati così come possono utilizzare uno stesso account di WhatsApp su dispositivi secondari in contemporanea con uno smartphone primario.

WhatsApp, l’ultima novità che manda in pensione per sempre le note vocali

La stagione estiva di WhatsApp si è però conclusa con un aggiornamento che ha stupito tutti, sia il pubblico che gli addetti ai lavori. Difatti, la piattaforma di messaggistica istantanea ha deciso di superare il già popolare strumento delle note audio proponendo nelle versioni aggiornate, siano esse su iPhone o su Android, la novità delle note video.

Le note video non sono altro che piccoli e brevi video che gli utenti avranno la possibilità di registrare per comunicare un messaggio ai propri amici, in alternativa ad un testo o in alternativa proprio alla registrazione audio. Per effettuare una nota video, gli utenti dovranno effettuare il tap prolungato sull’icona del microfono per registrare, ed effettuare subito lo switch sull’icona della telecamera che apparirà in basso a destra sulla pagina della chat. La videocamera per la registrazione della nota sia attiverà in automatico.

Il roll out delle note video è in fase di completamento in queste settimane sia sugli smartphone Android di ultima generazione che sugli iPhone più recenti.