Se usi Google Chrome, tra i segnalibri o tra le estensioni installate potrebbero esserci strumenti pensati per il monitoraggio dei prezzi. Queste piattaforme sono molto utili per tenere sotto controllo le variazioni dei prezzi, ad esempio su Amazon. Fare acquisti in campo tech può diventare costoso, sorvegliare i prezzi per fare acquisti al momento giusto potrebbe essere una soluzione.

Monitorare personalmente i cali dei prezzi potrebbe portare a risultati diversi. Il browser web Google Chrome ha uno strumento ingegnoso per aiutarti con i tuoi acquisti online. L’attivazione della funzione di monitoraggio dei prezzi funziona sulla maggior parte dei negozi online. Visita la pagina web del negozio, visualizza il prodotto e accetta il suggerimento di Google che appare sulla barra di ricerca. Inoltre, puoi applicare questi passaggi anche utilizzando la versione mobile del browser, ma è necessario cambiare scheda.

Google Chrome aiuta a fare acquisti più consapevoli grazie al monitoraggio dei prezzi

Apri Google Chrome. In una nuova scheda, seleziona un sito per fare i tuoi acquisti online.

Ti verranno mostrati i prodotti in evidenza, sfoglia un prodotto o digita il nome del prodotto nella barra di ricerca. Fai clic sull’icona a forma di campana accanto alla barra di ricerca (nella posizione dell’URL). Dopodiché clicca su Monitora prezzi. I prodotti monitorati vengono visualizzati nella scheda Segnalibri. Affinché la funzionalità di monitoraggio dei prezzi di Google funzioni, devi accedere al tuo Account Google, attivare la sincronizzazione e attivare l’Attività web e app.

Facendo clic o toccando la barra laterale viene visualizzato un elenco dei prodotti monitorati salvati su Chrome. Per rimuovere articoli dall’elenco fai clic sull’icona a forma di campana accanto all’elenco dei prodotti nella scheda Segnalibri. Se non noti nessuna campanella puoi controllare le impostazioni nella sezione “sincronizzazione e servizi Google”. Per il momento pare che la maggior parte degli utenti che hanno già ricevuto questa funzione risiedono negli Stati Uniti, tuttavia dovrebbe essere solo questione di tempo. L’avviso di tracciamento dei prodotti inoltre ha generato risultati contrastanti per la visualizzazione su diversi articoli e pagine di acquisto. Trovare le migliori offerte può essere complicato, soprattutto quando hai poco tempo. Imparare a controllare la cronologia dei prezzi per i tuoi prodotti preferiti ti insegna come anticipare le vendite.