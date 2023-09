Salmone 3D, è nato il pesce stampato con gli stessi valori nutrizionali di quello animale

L’innovazione nel settore alimentare sta raggiungendo nuovi livelli, come dimostra la recente introduzione del salmone vegano stampato in 3D nei supermercati austriaci. Questo prodotto rivoluzionario è il risultato del lavoro della startup di tecnologia alimentare Revo Foods, fondata nel 2020 da tre giovani ricercatori a Vienna. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti significativo nella produzione di alimenti alternativi e sostenibili.

Salmone 3D: i benefici nutrizionali del pesce stampato

Il salmone vegano stampato in 3D non è solo una novità dal punto di vista tecnologico, ma offre anche benefici nutrizionali. Contiene una serie di vitamine e acidi grassi omega-3, simili alla controparte animale. Inoltre, fornisce una quantità di proteine concentrata a 9,5 grammi per 100 grammi di prodotto. Questo salmone alternativo è stato realizzato in collaborazione con un’altra startup emergente, Mycorena, utilizzando una stampante 3D per creare ogni singola fibra del “salmone”, garantendo una struttura e una consistenza simili al salmone reale.

Oltre ai vantaggi nutrizionali, la produzione di salmone vegano stampato in 3D presenta notevoli benefici ambientali. Circa il 34% degli stock ittici globali è attualmente sovrasfruttato, il che significa che i pesci vengono catturati a un ritmo più veloce di quanto possano riprodursi. Questo ha un impatto negativo sulle popolazioni di pesci e sull’ecosistema marino. La produzione di salmone vegano, d’altra parte, riduce significativamente l’impatto ambientale. Secondo Revo Foods, la produzione del loro filetto di salmone vegano utilizza tra il 77% e l’86% in meno di anidride carbonica e il 95% in meno di acqua dolce rispetto alla cattura e alla lavorazione del salmone tradizionale.

Questi dati sottolineano l’importanza di esplorare alternative sostenibili nel settore alimentare. Mentre il cibo biologico può non essere sempre il più gustoso, l’introduzione di prodotti innovativi come il salmone vegano stampato in 3D potrebbe cambiare le abitudini alimentari delle persone, offrendo opzioni più sostenibili e rispettose dell’ambiente. Con l’avanzare della tecnologia e l’aumento della consapevolezza ambientale, è probabile che vedremo ulteriori innovazioni in questo settore, con prodotti che non solo soddisfano il palato, ma anche la coscienza degli individui attenti all’ambiente.