L’estate sta per terminare ma le offerte WindTre continuano a stupire tutti con i loro numerosi servizi e la convenienza dei costi. La WindTre SUPER 5G Limited Edition rilasciata recentemente dal gestore è l’esempio lampante della volontà del gestore di ottenere quanto più consenso proponendo offerte adeguate a tutti.

La tariffa, infatti, mira ai clienti più giovani, i quali pur ottenendo contenuti abbondanti non dovranno affrontare alcuna spesa di rinnovo esorbitante. Al costo di soli 6,99 euro al mese, il gestore permette loro di ricevere ben 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile e include minuti ed SMS verso tutti.

Ecco chi può ottenere l’offerta WindTre SUPER 5G a soli 6,99 euro al mese!

La nuova offerta WindTre SUPER 5G Limited Edition è rivolta soltanto ai clienti under 14, che possono ottenerla al costo di 6,99 euro al mese. La tariffa permette di ottenere 100 GB di traffico dati per la navigazione, minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri e 200 SMS verso tutti i numeri.

I genitori dei nuovi clienti under 14 potranno ottenere gratuitamente anche l’app Family Protect, che permette di monitorare la posizione in tempo reale, verificare i siti e le app visitate, bloccare i contenuti ritenuti inappropriati e ricevere notifiche sulle attività eseguite online.

Andando incontro a una spesa extra di 1,99 euro al mese, inoltre, i clienti potranno usufruire del servizio WindTre GoPlay, che permette di avere accesso a tantissimi videogame e contenuti speciali sul mondo del gaming.

L’offerta in questione può essere richiesta anche dai clienti under 30 e over 70, che pur ricevendo gli stessi servizi dovranno andare incontro a una spesa mensile di 9,99 euro.