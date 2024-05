Expert, ALLARME SCADENZA: non perdete queste OFFERTE

Alla ricerca di un nuovo smartphone? Magari vorreste premiarvi per il duro lavoro svolto con una TV smart e di alta definizione? Expert potrebbe essere il luogo perfetto per avverare i vostri desideri. Tra tanti prodotti di qualsiasi tipo, sicuramente troverete la promozione costruita apposta per voi.

Expert ormai è uno degli store preferiti dagli italiani quando si tratta di tecnologia. Con tutti i suoi negozi e con il suo fantastico sito web, fare shopping è un piacere. Potrete scegliere se toccare con mano ciò che cercate andando in store oppure, con qualche click, completare il vostro acquisto direttamente online e ricevere il vostro nuovo device a casa, spesso neanche pagando le spese di spedizione superando una certa soglia. Periodicamente, come i suoi molti competitor, propone in volantino offerte imperdibili con prezzi ribassati così tanto da apparire irreali.

Volantino Expert: sbrigatevi, scade in settimana!

Expert questa settimana, dal 9 al 15 maggio, propone diverse promozioni stupefacenti su prodotti di tecnologia superlativi e di ultima generazione. Tra le pagine del volantino e anche online siamo certi che ci sia esattamente ciò di cui avete bisogno.

Il vostro sogno è un notebook che si trasforma in un tablet? Ebbene da Expert troverete anche quello con il modello Lenovo Notebook Ideapad Flex 5 a soltanto 699,99 euro. Preferite un pc dalle caratteristiche più classiche? Potreste scegliere tra il potentissimo Notebook Omen 16 HP a 1499,99 euro, l’ACER Notebook Aspire 3 a 599,99 euro o anche, sempre Acer, il modello Swift 3 a 749,99 euro. Acquistando alcuni di questi device avrete in regalo uno smart kit con diversi vantaggi tra cui delle fantastiche cuffie con microfono, imperdibili se siete gamer appassionati!

Alla ricerca di qualcosa per la casa? Expert vi accontenta! perché non acquistare una nuova macchinetta per il caffè con cialde Polti a 139,90 euro o una friggitrice ad aria per una cucina più sana sperimentando con il modello Philips ad 89,90 euro. Troverete l’impossibile, anche lavatrici e frigoriferi. Scoprite i dettagli del volantino sfogliando la galleria qui sotto e visitate il sito web Expert (cliccando direttamente qui) prima che il tempo scada!