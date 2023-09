WhatsApp porta sempre incredibili novità e continui aggiornamenti per mantenere il primato di applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo.

L’app di Meta infatti apporta sempre dei continui cambiamenti per ottimizzare al meglio l’esperienza dei suoi utenti. Tant’è che attualmente non è solo una semplice app adatta allo scambio di messaggi ma, con la recente aggiunta dei canali, si avvicina a un vero e proprio social network.

Questa volta l’aggiornamento di cui parleremo a breve non riguarda solo WhatsApp ma tutte le applicazioni di messaggistica istantanea che dovranno seguire le linee guida del nuovo Digital Markets Act lanciato dalla Commissione Europea.

La normativa obbliga tutte le piattaforme a supportare le chat di altre applicazioni simili.

Cosa prevede il Digital Markets Act?

Ma tutto ciò cosa significa?

Seguendo le nuove regole imposte dal Digital Markets Act tutte le applicazioni come WhatsApp, Telegram o Viber devono permettere ai propri utenti di poter inviare messaggi ad altri utenti su chat di altre piattaforme. In pratica un utente su WhatsApp sarà in grado di inviare un messaggio su Telegram anche senza scaricare tale applicazione.

Quali possono essere i vantaggi derivanti da questa normativa?

Lo scopo della nuova normativa è quello di avvantaggiare le piccole applicazioni di messaggistica che non riescono in nessun modo a competere con le big del settore.

Al momento però la nuova funzione è ancora in fase sperimentale e non si sa bene quando verrà rilasciata a tutti gli utenti ma probabilmente bisognerà aspettare ancora qualche mese per vederla all’opera.