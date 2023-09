WhatsApp si prepara a vedere realizzato un nuovo aggiornamento. Quest’ultimo cerca di porsi nel mezzo tra le imposizioni dell’Unione Europea con il suo Digital Market Arts e le leggi del Material Design 3 determinate proprio da Mark Zuckerberg.

Con il Digital Market Arts, l’UE ha stabilito una nuova legge per i mercati digitali globali.

Essa impone che i Big Tech, (stiamo parlando in questo caso di Meta e del suo WhatsApp) si comportino in modo tale da garantire una distribuzione equa del “potere”.

Si tratta di un obbligo che mira a spodestare tutte quelle aziende che, nel corso degli anni, hanno assunto un ruolo di “guardiani” rispetto alle altre. In questo modo il mercato potrà offrire a chiunque pari opportunità.

Ed è proprio in questo contesto che va inserito l’ultimo aggiornamento del colosso della messaggistica istantanea.

WhatsApp e la nuova barra di navigazione

L’ultima novità di Whatsapp riguarda la nuovissima barra di navigazione della piattaforma.

Essa sarà fruibile con l’ultima versione dell’app, ovvero la 2.23.19.10, attualmente disponibile solo in modalità Beta.

Con questo aggiornamento, WhatsApp si prepara ad accogliere nella propria interfaccia una barra di navigazione inferiore.

Oltre a ciò, sembra anche che Zuckerberg voglia inserire una funzione che consenta di scorrere facilmente tra le diverse schede dell’app.

Infatti, in base alle prove beta che sono state effettuate, pare che tale funzionalità abbia ottenuto feedback molto positivi. Giustificati soprattutto dalla sua rapidità e semplicità di utilizzo.

Tuttavia, ancora non vi sono stati riscontri circa le prime impressioni e il funzionamento della nuova barra di navigazione. Per la quale, anche in questo caso, è stato selezionato un campione di utenti beta. Questi ultimi hanno il compito di mettere alla prova tutte le recenti novità della piattaforma.

Se tutto andrà come ci si aspetta, non mancherà molto prima che il nuovo aggiornamento di WhatsApp, inclusivo delle attuali funzionalità e modifiche grafiche, venga reso disponibile a tutti gli altri utenti.

Quindi controllate la vostra applicazione, e assicuratevi di aver scaricato l’ultima versione disponibile su Play Store.