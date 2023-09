Caricare lo smartphone durante le ore notturne è una pratica molto più comune di quanto possiate immaginare, di base non porta con sé alcuna negatività, a patto che comunque vengano seguite le giuste indicazioni, per evitare possibili conseguenze negative.

Nel momento in cui collegate il vostro dispositivo mobile alla presa elettrica, dovete sapere che la batteria sarà fortemente sotto sforzo, il che porta con sé un surriscaldamento della stessa, ed un tentativo dello smartphone di raffreddarsi il prima possibile. Nel caso in cui questi sia acceso, il raffreddamento elettronico entrerà in moto, ma il problema più che altro risiede quando il dispositivo è spento, dovendo affidarsi al raffreddamento esclusivo attraverso la superficie del device stesso.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis che avrete in esclusiva iscrivendovi quanto prima al canale Telegram dedicato, disponibile solamente qui.

Se caricate lo smartphone di notte rischiate questo

Il problema sta nella decisione di molti utenti di posizionare lo smartphone in ambienti tutt’altro che propizi per il raffreddamento, molti ad esempio si portano il dispositivo sotto le coperte, un’area talmente ristretta e riscaldata che porta al surriscaldamento. Le conseguenze sono molto gravi, si parte dalla fusione della batteria, sino ad arrivare anche ad un pericolo d’incendio davvero tremendo.

Tutto questo per non sconsigliarvi la ricarica notturna, l’azione può essere tranquillamente eseguita da tutti, è solamente necessario fare attenzione al metodo utilizzato. Se volete caricare lo smartphone di notte, ricordatevi di posizionarlo sul comodino, o anche per terra, dove si possa raffreddare senza problemi ed evitare il surriscaldamento di cui vi abbiamo parlato.