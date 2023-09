Android stravince su iOS, oggi in regalo GRATIS 10 app a pagamento

La giornata delle offerte continua alla grande, siccome non riguarda solo i grandi colossi e-commerce ma anche i sistemi operativi. Dopo il lancio di nuovi iPhone e di tanti nuovi contenuti all’interno del suo market di fiducia, Apple deve fronteggiare il suo rivale di sempre: Android.

Il robottino verde vede oggi disponibili sul Play Store tanti titoli a pagamento da scaricare gratis, tutti compresi tra applicazioni e giochi. Ovviamente potrete farli vostri per un periodo di tempo limitato, visto che Google li ripristinerà con il prezzo iniziale probabilmente già a partire da domani. Nel prossimo paragrafo potete trovare tutte le informazioni del caso, con i link diretti per il download e con tutti i titoli migliori che abbiamo scelto per voi.

Android, questo nuovo elenco è ricco di titoli interessanti: scaricateli subito dal Play Store

La giornata si sta dimostrando molto più proficua del solito, soprattutto per chi ha uno smartphone con a bordo Android. Il celebre sistema operativo, che tra l’altro si appresta a diffondere su scala mondiale la sua nuova versione, vede oggi un’offerta.

All’interno del Play Store di Google ci sono titoli a valanga per quanto riguarda giochi ed applicazioni a pagamento che diventano gratis. Proprio qui nella lista in basso ecco tutti i nomi ma soprattutto i link per avviare rapidamente il download ufficiale: