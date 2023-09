Il colosso Amazon sta proponendo la sua presa Smart Aigostar con supporto ad Alexa a meno di 15 euro.

Si tratta di una presa che può essere applicata per cambiare il controllo di tutti gli elettrodomestici in casa e creare gruppi in cui tutti i membri della famiglia possono controllare le prese intelligenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Presa Smart Aigostar in offerta su Amazon

Utilizzando l’applicazione Aigosmart, puoi controllare la presa smart a casa sempre e ovunque, per controllare l’interruttore degli elettrodomestici. Allo stesso tempo, dispone di timer e funzione di conto alla rovescia per monitorare il ciclo di vita degli elettrodomestici in tempo reale. La presa intelligente Aigostar può essere combinata con l’assistente vocale Amazon Alexa o il sistema vocale Google Assistant per controllare automaticamente l’apertura e la chiusura della presa con un solo pulsante. Realizza lo stile di vita intelligente a casa.

Inoltre non richiedono un hub e si collegano direttamente al Wi-Fi di casa. Attiva le funzioni wireless sul tuo smartphone quando lo utilizzi. Hanno anche superato le certificazioni di sicurezza CE e RoHS, garantendo la sicurezza di te e della tua famiglia durante l’uso. Questa presa intelligente programmabile è realizzata in materiale ignifugo ABS, dotata di protezione da sovracorrente e sovraccarico del circuito, che consente di supportare facilmente un carico massimo di 16 A.

Le prese Smart Aigostar possono essere applicate per cambiare il controllo di tutti gli elettrodomestici in casa e creare gruppi in cui tutti i membri della famiglia possono controllare le prese intelligenti. Condividi questa presa Wi-Fi programmabile che funziona con Alexa con tutti i membri della famiglia in un minuto. Seguendo questo link la troverete a soli 16.71 euro a cui è possibile aggiungere un coupon sconto del 35%.