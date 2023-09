La nuova versione del sistema operativo di Google sarà Android 14 e il debutto ufficiale è previsto per l’autunno. In attesa delle novità software introdotte da questo major update del robottino, i vari OEM si stanno preparando ad aggiornare i propri falgship. Tra questi spicca OnePlus che ha annunciato la roadmap ufficiale per la propria interfaccia proprietaria.

OnePlus sta lavorando su OxygenOS 14 che sarà basata su Android 14. Il brand ha già dato il via alla fase di closed beta per testare tutte le feature ma, in queste ore, sono arrivate maggiori informazioni.

I tempi sono maturi per aprire la fase di Open Beta e coinvolgere ancora più utenti in questa fase di test. La prima beta aperta di OxygenOS 14 verrà rilasciata a scaglioni per diverse tipologie di device nel corso dei prossimi due mesi.

Stando a quanto condiviso direttamente dal brand sul proprio forum ufficiale, la OxygenOS 14 Open Beta arriverà ad ottobre per:

OnePlus Pad

OnePlus Nord 3

OnePlus 11R, 10 Pro e 10T 5G

Bisognerà attendere novembre per testare il sistema operativo su:

OnePlus 10R

OnePlus 9, 9R, 9RT

OnePlus 8T

Nord CE 3, CE 3 Lite

Nord N30

Nord 2T

Nord CE 2 Lite

La prima metà del prossimo anno, invece, sarà dedicata all’aggiornamento per:

OnePlus Nord N20 SE

Dopo il test sui vari device coinvolti, OnePlus rilascerà la versione definitiva di OxygenOS 14. Tra le novità della nuova interfaccia proprietaria dobbiamo segnalare il Trinity Engine, una tecnologia pensata per ottimizzare l’integrazione tra software e hardware e garantire prestazioni migliori.