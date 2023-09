WhatsApp, il trucco per inviare media TEMPORANEI

Sorpresa e soprattutto soddisfazione hanno scaturito i nuovi aggiornamenti di WhatsApp. Effettivamente la piattaforma di messaggistica istantanea è stata in grado nell’ultimo periodo di far vedere quanto sia diventata interessante con le sue nuove funzionalità. Queste ultime sono state tutte introdotte con aggiornamenti che già in passato erano stati annunciati e che sono stati dunque implementati in maniera ufficiale proprio durante questo 2023.

Nonostante questo, ci sono delle funzioni che più utenti di WhatsApp ancora non hanno ben chiare. Secondo quanto riportato infatti a partire dai prossimi giorni dovrebbe arrivare una nuova versione per gli utenti iscritti al programma beta. Proprio lì bollono tante novità in pentola, con nuovi update programmati per il futuro che batteranno la concorrenza senza problemi.

WhatsApp, se non sapevate della loro esistenza, adesso eccoli che arrivano: ci sono i media effimeri

Alcune indiscrezioni hanno parlato insistentemente nelle ultime ore di un nuovo aggiornamento della versione beta, il quale sarà in grado di sorprendere ancora tutti gli utenti. WhatsApp si prepara ad introdurre una nuova modalità di invio per quanto riguarda i media.

In particolare, video e foto potranno avere una scadenza in chat, proprio come i messaggi effimeri. Potranno dunque essere visualizzati una sola volta e basta, cosa che avviene già su Instagram ad esempio. Tutti potranno inviare dei messaggi temporanei impostando la visualizzazione del contenuto per una sola volta.

La funzione è utilizzabile in maniera molto semplice, anche molto intuitiva. Per inviare un video o una foto, bisognerà farlo come avete sempre fatto. Se vorrete invece farlo impostando una sola visualizzazione, dovrete tener premuto il pulsante invio per qualche secondo e scegliere l’opzione dedicata.