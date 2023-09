Una truffa molto pericolosa sta mietendo tantissime vittime in Italia e nel mondo, riesce a svuotare i conti correnti bancari, permettendo così ai malviventi di accedere ad ogni singolo centesimo. Il rischio di incapparvi è molto elevato, per questo motivo è sempre necessario mantenere alto il livello di attenzione.

Tutto, come al solito oseremmo dire, ruota attorno al meccanismo chiamato phishing, un fenomeno che affonda le radici nel lontano passato, ma che nonostante tutto riesce continuamente ad accalappiare un numero impressionante di vittime, che in pochissimi secondi si ritrovano senza nemmeno un centesimo sul conto corrente bancario.

Truffa incredibile svuota i conti correnti, ecco come fa a rubarvi tutto

Molto probabilmente vi sarà capitato, almeno una volta nella vostra vita, di ricevere un SMS fittizio dal vostro istituto di credito, all’interno del quale si troverebbe un link da cliccare per dirigersi, sempre idealmente al sito ufficiale. Ebbene, siete stati vittime di uno spiacevole tentativo di truffa, infatti dovete ricordare che nessun istituto di credito provvede ad inviare SMS (o email) di questo tipo, se aveste cliccato il link vi sareste collegati direttamente ad un sito che a prima vista sarebbe sembrato identico all’originale, ma che in realtà sarebbe gestito dal malvivente, il quale così avrebbe potuto leggere tutte le informazioni digitate a schermo, come appunto i dati sensibili.

Per questo motivo vi invitiamo sempre a non dare seguito a ciò che ricevete, se avete dubbi digitate sempre l’indirizzo direttamente nell’apposita barra del browser.