PosteMobile non vuole essere il solito operatore telefonico virtuale, vuole assolutamente riuscire a distinguersi dalla massa, proponendo una promozione completamente differente, arricchita con prezzi bassi ed una serie di contenuti da far perdere letteralmente la testa a tutti.

Il suo nome è Creami Extra WoW 150, nasce per soddisfare le esigenze dei tantissimi utenti che oggi vorrebbero spendere poco, senza doversi minimamente preoccupare della provenienza contrattuale (cosa che invece accade altrove). L’attivazione, come sempre del resto, è possibile solo ed esclusivamente sul sito ufficiale di PosteMobile, con un costo iniziale di 20 euro, comprensivo di 10 euro di SIM e di 10 euro di prima ricarica (che potrà essere utilizzata per la mensilità).

Approfittate del nostro canale Telegram ufficiale con i codici sconto Amazon e tantissime offerte speciali, disponibili solamente a questo link.

PosteMobile, ecco quali sono le offerte da battere

La promozione di PosteMobile presenta un costo fisso di soli 8,99 euro al mese, da versare con il credito della propria SIM ricaricabile, ciò permette di fruire di una maggiore versatilità nell’utilizzo quotidiano. Gli utenti possono quindi decidere di allontanarsi dall’azienda in un qualsiasi momento, senza dover temere di essere costretti a pagare una penale di vario genere.

Ogni mese sarà possibile ad ogni modo fruire di tutto illimitato, per questo si parla di credit illimitati (comprensivi quindi di SMS e minuti), per raggiungere anche 150 giga di traffico dati alla velocità del 4G+. Prestate attenzione, a differenza degli altri operatori virtuali, con PosteMobile si raggiunge una velocità massima di 300 Mbps in download, quindi molto più alta del normale.