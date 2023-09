WhatsApp ha progressivamente introdotto una serie di importanti aggiornamenti nel corso di questi ultimi mesi. La piattaforma di messaggistica istantanea ha accolto le numerose richieste degli utenti con l’obiettivo di favorire sempre di più l’esperienza del pubblico nel campo delle comunicazioni.

WhatsApp, la novità per modificare tutti i messaggi

Una delle novità più interessanti per gli utenti di WhatsApp è il tool che consente di modificare ogni messaggio, anche quelli che già sono stati inviati ad un contatto della rubrica o ad un gruppo. In pratica, proprio come quanto previsto per l’eliminazione dei messaggi, gli utenti avranno la possibilità di cambiare il contenuto di un testo per eliminare ogni genere di errore.

L’operazione di modifica sarà molto semplice. Gli utenti dovranno evidenziare il testo da cambiare e poi nel menù a tendina che si andrà ad aprire, gli utenti dovranno selezionare l’opzione di Modifica. A questo punto non resterà altro che cambiare il testo ed effettuare il nuovo invio.

Le regole di questo tool sono molto semplici. I destinatari del messaggio non avranno modo di accedere alla versione originale del testo, ma al tempo stesso questi riceveranno una notifica che li metterà a corrente dell’avvenuta modifica di forma.

Durante queste ultime settimane gli sviluppatori di WhatsApp hanno completato il roll out di questa funzione sia su iPhone che su Android. L’apprezzamento del pubblico è pressoché unanime: attraverso questa novità infatti sarà possibile evitare ogni errore di forma ed anche eventuali incomprensioni nelle diverse conversazioni di WhatsApp senza eliminare necessariamente i messaggi.