Netflix, ottobre 2023 carico di novità: ecco l'elenco

In un modo o nell’altro Netflix riesce sempre a cogliere nel segno e lo fa con le sue più grandi produzioni. Tra film e serie TV di svariato genere, il colosso dello streaming riesce a tenere ben saldo in mano pallino del gioco, senza concorrenza che tenga.

Effettivamente tutto quello che si è visto negli ultimi anni è frutto del tanto lavoro e soprattutto della grande continuità. Netflix anche questo mese di settembre ha voluto ribadire le cose, facendo piazzare nei primi tre posti nella classifica delle serie TV, contenuti che tutti non riescono più a fare a meno di guardare.

Questi contenuti sono ora disponibili e lo saranno ancora per diversi mesi, soprattutto se il seguito sarà sempre assiduo. Ovviamente a rubare la scena ci pensa una produzione in particolare, la quale sta tenendo attaccati agli schermi soprattutto i più nostalgici.

Netflix batte la concorrenza con delle serie clamorose da guardare tutto d’un fiato

Continuano a far parlare in positivo le tre serie attualmente al vertice su Netflix. La prima in assoluto, andando in ordine crescente, è quella che occupa il terzo gradino del podio: Ragnarok. L’eroe, arrivato alla sua terza stagione, cercherà di tenere al sicuro gli abitanti norvegesi ancora una volta.

Al secondo posto un’altra serie molto interessante per via dell’alone di mistero che lascia riguardo al destino di una ragazza che giunta a Barcellona dovrà fronteggiare diverse difficoltà. Si tratta di Who is Erin Carter?.

Al primo posto non poteva mancare ancora una volta questa settimana Monkey D. Luffy e la sua ciurma. One Piece sta spopolando e lo farà con altri episodi in futuro, confermato.