Durante l’evento Wonderlust, Apple ha presentato la nuova famiglia iPhone 15. I nuovi flagship racchiudono tutte le tecnologie più all’avanguardia e le novità software realizzate dal produttore californiano.

Tuttavia, la gioa del lancio devi nuovi device Apple è durata poco. Infatti, proprio in queste ore sono arrivate notizie dalla Francia a cui bisogna prestare attenzione. I riflettori sono puntati sugli iPhone 12 e sul livello di radiazioni emesse da questi terminali.

Secondo l’ente di controllo delle radiazioni del governo francese, l’ANFR, gli iPhone 12 supererebbero il limite consentito di emissioni di onde radio. Per questo motivo, la vendita dei device è stata sospesa a tempo indeterminato.

Il Governo Francese ha bloccato la commercializzazione degli Apple iPhone 12 a causa dell’alto livello dei valori SAR

Il superamento del limite del tasso di assorbimento specifico (SAR) potrebbe comportare dei potenziali problemi per la salute degli utenti. Stando a quanto rilevato dagli esperti francesi, iPhone 12 e 12 Pro emettono fino a 1,5 watt per chilogrammo di onde radio a breve distanza. Questo valore supera il limite di 1 watt per chilogrammo fissato dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP).

Per questo motivo, Apple è stata obbligata dal Governo Francese ad intervenire in maniera diretta. Le vendite dei device potranno riprendere non appena i livelli torneranno a valori accettabili. Per raggiungere questo risultato, Apple dovrà rilasciare degli aggiornamenti software per i device già in circolazione. Se questa tipologia di intervento non dovesse dare i risultati sperati, si renderà necessario effettuare un richiamo di tutti i device venduti.

Apple ha affermato che i propri device soddisfano tutti gli standard di sicurezza e che, quindi, presenterà ricorso contro la decisione della Francia. Non resta che attendere gli ulteriori sviluppi.