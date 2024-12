In seguito al debutto avvenuto in occasione del Salone di Parigi tenutosi nei mesi scorsi, la Q6 Sportback e-tron della casa automobilistica Audi è disponibile per l’acquisto. Il costruttore ha infatti deciso di aprire gli ordini del suo nuovo SUV elettrico.

Un modello che si contraddistingue grazie ad una serie di caratteristiche tecniche eccellenti e ad un design curato nei minimi dettagli. Congiuntamente all’annuncio dell’apertura degli ordini, la casa automobilistica tedesca ha svelato alcune informazioni specifiche sugli allestimenti disponibili e sui prezzi. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

Audi Q6 Sportback e-tron: prezzi e allestimenti

Il costruttore automobilistico tedesco ha dato il via all’apertura degli ordini in Italia per il suo SUV coupé Q6 Sportback e-tron. Basata sulla piattaforma PPE che supporta un’architettura a 800 V, questo SUV debutta con due motorizzazioni differenti. Nello specifico, la Q6 Sportback e-tron quattro dispone di un motore da 387 CV ed è in grado di effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 210 km/h. La variante sportiva, invece, ospita un motore da 517 CV in modalità boost. In questo caso, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4,4 secondi e la velocità massima che viene raggiunta è di 230 km/h. Le due versioni dispongono, rispettivamente, di un’autonomia pari a 636 e 607 chilometri (ciclo WLTP).

Non manca, inoltre, una terza versione, ovvero la Q6 Sportback e-tron performance. Quest’ultima si contraddistingue per la presenza di un singolo motore elettrico da 326 CV. Questa versione è in grado di raggiungere una velocità massima di 210 km/h e dispone di un’autonomia di 658 chilometri. Inoltre, lo scatto da 0 a 100 avviene in soli 6,6 secondi.

Per quanto riguarda gli allestimenti, sono disponibili il Business, Business Advanced ed S line edition. Costi, invece, a partire da una cifra di listino di 74.800 euro. Si arriva a ben 100.700 euro per l’SQ6 Sportback e-tron quattro, disponibile negli allestimenti SQ6 Sportback e sport attitude.